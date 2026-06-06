Россияне атаковали Николаевскую область дронами, есть погибший и раненые

Днем 6 июня российские войска атаковали FPV-дронами две громады Николаевской области. В результате ударов погиб 64-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

6 июня 2026, 09:35 Россия ночью атаковала Украину 272 дронами различных типов: как отработала ПВО Украинская ПВО уничтожила подавляющее большинство целей, однако зафиксировано 19 попаданий ударных БПЛА на 11 локациях.

По его словам, оккупанты ударили FPV-дронами по Куцурубской громаде. В результате атаки погиб 64-летний мужчина. Также был поврежден автомобиль.

Кроме того, днем российские войска атаковали FPV-дроном Гороховскую громаду. Там ранения получили четыре человека – две женщины и двое мужчин.

Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивают как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

В целом в ночь на 6 июня российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 272 ударных беспилотника разных типов.

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