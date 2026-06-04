МАГАТЭ сообщило об обстреле возле ЗАЭС, энергоснабжение под угрозой

МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения Запорожской АЭС.

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9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

По данным агентства, администрация Запорожской АЭС сообщила, что утром объект поблизости – Запорожская ТЭС, чьи распределительные устройства обеспечивают подачу электроэнергии на атомную станцию, – подвергся массированной атаке.

«Этот инцидент вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу единственной оставшейся линии электроснабжения ЗАЭС, которая в последние недели несколько раз отключалась, оставляя станцию полностью зависимой от аварийных дизель-генераторов для обеспечения электроэнергией, необходимой для охлаждения шести реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии», – отметили в МАГАТЭ.

В настоящее время линия электропередачи остаётся подключённой, однако персонал Запорожской ТЭС находится в укрытиях из-за атак.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность ситуацией и подчеркнул, что атаки должны быть немедленно прекращены, чтобы избежать длительного обесточивания и потенциальной ядерной аварии.

Напомним, в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание.. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошёл сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

А в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

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