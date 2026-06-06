Войска рф атаковали спасательные катера во время гуманитарной миссии в море: есть пострадавшие

Российские войска нанесли удар по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарное задание в границах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

29 мая 2026, 08:06 РФ ударила по турецкому судну возле Одесщины, пострадали члены экипажа Российские войска ночью ударили дронами по гражданскому судну ANT, которое направлялось из порта Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

Известно, что на момент удара суда находились на гуманитарной миссии и выполняли поисково-спасательные задачи. После атаки эвакуацию пострадавших осуществляют катера Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что поисково-спасательные суда находятся под особой защитой международного гуманитарного права. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года гарантирует защиту судам, которые используются государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения спасательных операций и оказания помощи людям на море.

«Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море», – заявил Кулеба.

Где именно произошла атака, на данный момент не уточняется. Также пока не сообщается о количестве пострадавших и характере полученных ими травм.

Напомним, недавно российские оккупанты ударили ударными дронами по гражданскому судну ANT, которое шло из порта Одесской области в Турцию. В результате вражеской атаки на борту вспыхнул пожар, а двое членов экипажа получили ранения.

Также сообщалось, что у северного побережья Черного моря затонуло рыболовное судно Duru 67 под флагом Турции. Этот инцидент привел к гибели одного моряка, еще несколько членов команды получили ранения.

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