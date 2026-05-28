МАГАТЭ сообщило о 12-часовой потере связи с Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции на этой неделе произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По данным агентства, причины отключения пока окончательно не установлены, однако инцидент совпал с сообщениями об атаках на Энергодар, где проживает большинство персонала ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что эксперты организации не могли связаться со своей миссией на станции.

«В течение многих часов мы не могли связаться с нашей группой экспертов на объекте, и станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, вызывало серьезную обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности», – заявил Гросси.

В МАГАТЭ также сообщили об ухудшении ситуации ситуации вокруг станции. Из-за обстрелов в Энергодаре неоднократно фиксировали перебои с электроснабжением. Кроме того, на ЗАЭС заявили о приостановке доставки дизельного горючего для резервных генераторов, используемых для обеспечения критических систем и очистки загрязненной воды.

Отмечается, что в данный момент у станции запаса дизеля более чем на 10 дней работы аварийных генераторов. В то же время, Гросси подчеркнул, что ЗАЭС уже более двух месяцев зависит только от одной линии электропередач, необходимой для охлаждения реакторов и поддержки систем ядерной безопасности.

Напомним, 3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Также, как известно, МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, которые обеспечивают стабильную работу атомных электростанций. Эксперты посетят 14 объектов в рамках уже седьмой подобной инспекции.

