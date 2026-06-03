На Запорожской АЭС произошёл очередной блэкаут: что известно

Национальная безопасность
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На временно оккупированной Запорожской АЭС в ночь на 3 июня произошёл очередной блэкаут – станция потеряла внешнее электроснабжение из-за повреждения линии «Ферросплавная-1».
Фото: Reuters

В ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло полное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Как отмечается, в 23:44 2 июня из-за отключения линии электропередачи «Ферросплавная-1» станция полностью потеряла внешнее электроснабжение. В результате критически важные системы АЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают минимально необходимую работу оборудования.

По информации МАГАТЭ, причиной отключения стал удар беспилотника по подстанции «Никопольская» на противоположном берегу Днепра. Это привело к аварийному отключению единственной линии электропередачи, которая оставалась доступной для питания станции.

«Очередной блэкаут на крупнейшей атомной электростанции Европы вновь демонстрирует критические риски, вызванные незаконной оккупацией объекта российскими войсками. Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности», – подчеркнули в «Энергоатоме».

Напомним, в прошлый раз ЗАЭС потеряла внешнее питание 16 апреля. Это был второй подобный случай за неделю.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия активизирует процесс формализации контроля над оккупированной Запорожской атомной электростанцией, готовя её к возобновлению производства электроэнергии и интеграции в собственную энергосистему.

Американская сторона предлагала взять на себя управление ЗАЭС, однако Россия отвергла предложение США о передаче Вашингтону полного контроля над Запорожской атомной электростанцией в рамках возможных мирных договорённостей.

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