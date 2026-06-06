Войска рф массированно обстреляли Днепропетровщину, среди раненых есть подросток

Российская оккупационная армия в субботу, 6 июня, совершила более 40 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов шесть человек получили ранения, среди них – ребенок.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, под обстрелами находились пять районов Днепропетровщины. Россияне атаковали область беспилотниками и артиллерией.

Согласно его словам, сегодня под ударом были райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины. Повреждены многоквартирный и частные дома, а также автомобили. Ранения получили четыре человека.

«16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет, а также 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно», – говорится в сообщении.

В то же время, в Синельниковском районе россияне били по Шахтерской и Раевской общинам. Повреждены предприятие и автомобили.

Также враг нанес удар по Песчанской общине в Самаровском районе. В результате атак повреждены частные дома и инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина.

Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

Позже российская оккупационная армия сегодня, 6 июня, повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки пострадали три человека, в частности, 10-летний ребенок.

Всего в ночь на 6 июня российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 272 ударных беспилотника различных типов.

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