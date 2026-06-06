В Запорожье возросло количество пострадавших в результате повторного удара по городу

В Запорожье количество пострадавших в результате дроновой атаки сегодня днем, 6 июня, возросло до трех человек.

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Травмы получили мужчины 67 и 49 лет и десятилетний ребенок», - проинформировал Федоров.

Согласно его словам, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщил начальник ОВА, в результате атаки повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов и нежилые здания в двух районах города.

«На местах работают спасатели, полицейские и медики. Работники райгосадминистраций продолжают фиксировать разрушения, а коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий атаки. Помощь оказывают и благотворители», - добавили в ОВА.

Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

Позже российская оккупационная армия сегодня, 6 июня, повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.

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