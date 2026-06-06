В Запорожье возросло количество пострадавших в результате повторного удара по городу

В Запорожье количество пострадавших в результате дроновой атаки сегодня днем, 6 июня, возросло до трех человек.
Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Травмы получили мужчины 67 и 49 лет и десятилетний ребенок», - проинформировал Федоров.
Согласно его словам, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Как сообщил начальник ОВА, в результате атаки повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов и нежилые здания в двух районах города.
«На местах работают спасатели, полицейские и медики. Работники райгосадминистраций продолжают фиксировать разрушения, а коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий атаки. Помощь оказывают и благотворители», - добавили в ОВА.
Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.
Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.
Позже российская оккупационная армия сегодня, 6 июня, повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.
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