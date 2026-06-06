Российские войска атаковали Запорожье, есть погибшие и разрушения

Российские войска утром в субботу, 6 июня, совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, около 06:37 оккупанты направили дроны на областной центр. Основной целью стали объекты критической и промышленной инфраструктуры.

«В результате вражеских атак есть повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Два работника одного из объектов после атаки не выходят на связь», – сообщил Федоров.

Позже он уточнил, что мужчины погибли, их тела обнаружили во время проведения поисковых мероприятий.

Впоследствии российские войска продолжали обстреливать Запорожье. По информации Федорова, БПЛА попал вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. В результате удара вспыхнул пожар на автостоянке, пять человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, утром 5 июня российские войска ударили дронами по пищевому предприятию в Броварском районе Киевщины. В результате атаки погибли и пострадали люди.

В то время как вечером 4 июня оккупанты нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья, в результате чего пострадали мирные жители.

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