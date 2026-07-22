Министр иностранных дел россии Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарём США Марко Рубио на Филиппинах. Стороны планируют обсудить войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Times of Israel.

7 июля 2026, 10:06 «Шансы есть»: Буданов рассказал, когда возможно завершение активной фазы войны с рф Украина не исключает завершения активной фазы войны с российской федерацией уже в этом году. Однако это произойдет только после деэскалации на поле боя.

Как отмечается, переговоры должны состояться на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН 23 июля. По словам Лаврова, встреча «в любом случае будет полезной», поскольку позволит задать вопросы и получить ответы.

Ожидается, что основными темами переговоров станут ситуация вокруг войны России против Украины, а также обострение на Ближнем Востоке.

Предстоящую встречу подтвердил и Марко Рубио. Он отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров с Лавровым станет ситуация в Украине.

«Война в Украине, на мой взгляд, в значительной степени помешала России и США найти общие точки соприкосновения по другим вопросам. В то же время США всё ещё могут сотрудничать с Москвой в отдельных сферах», – сказал госсекретарь.

По словам Рубио, завершение войны отвечало бы интересам России, поэтому этот вопрос будет поднят во время его встречи с Лавровым.

«США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность появится», – подчеркнул он.

Рубио также добавил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой в последние месяцы не достигли существенного прогресса, однако, по его словам, сейчас могут сложиться новые условия для продолжения диалога.

Напомним, в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно ощущает давление». В то же время он отметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российская федерация в определённое время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны и назвал сроки.

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