Возросло количество травмированных в результате удара по Запорожью

В Запорожье в результате утренней атаки беспилотников 6 июня количество пострадавших возросло до семи человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, медицинская помощь понадобилась пяти женщинам, а также двум детям – трехлетней девочке и девятилетнему мальчику.

Все пострадавшие получают необходимую помощь, информация об их состоянии уточняется.

Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Всего в ночь на 6 июня российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 272 ударных беспилотника различных типов.

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