Оккупанты нанесли новый удар по Запорожью, среди пострадавших – ребенок

Общество
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В Запорожье во время новой российской атаки днем ​​6 июня россияне ударили по крыше одного из супермаркетов. Среди раненых есть ребенок.
t.me/ivan_fedorov_zp

Российская оккупационная армия сегодня, 6 июня, повторно атаковала Запорожье дронами, в результате чего пострадали по меньшей мере двое гражданских, среди них – 10-летний ребенок.

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался неподалеку от торгового центра», – написал Федоров.

Как отмечается, новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.

Согласно словам Федорова, среди пострадавших – 10-летний мальчик, ребенок получил ранения руки и был госпитализирован.

Кроме того, ранения получил отец ребенка. Сейчас обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

Всего в ночь на 6 июня российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 272 ударных беспилотника различных типов.

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