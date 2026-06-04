Оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, есть жертва и раненые

Оккупационная армия рф в четверг, 4 июня, совершила около 50 атак на Днепропетровскую область с применением артиллерии, авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погибла одна женщина, а еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

2 июня 2026, 17:05 В Днепре завершили спасательную операцию: 16 жертв и более 40 пострадавших В Днепре выросло количество жертв после ночной атаки оккупационных войск россии. Власти сообщили уже о 16 погибших.

Согласно его словам, сегодня под вражеским ударом в Никопольском районе были райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Мировская общины. Повреждены дом культуры, частный дом, инфраструктура. Ранения получили 73-летний мужчина и 54-летняя женщина, оба в госпитализации не нуждались.

В то же время, в Синельниковском районе россияне били по Славянской, Васильковской, Шахтерской и Николаевской общинам, в результате чего погибла 73-летняя женщина. Также 26-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, а 38-летний мирный житель – в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, в Криворожском районе были повреждены кафе и автомобиль, 60-летняя женщина получила ранения. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Ганжа также отметил, что в Днепровском районе враг целился по Слобожанской и Петриковской общинам. В результате атаки произошло возгорание в здании логистической компании, которое оперативно потушили.

Позже пресс-служба «Новой почты» уточнила, что российские военные сегодня, 4 июня, повторно атаковали инновационный терминал компании в Днепре.

Как отмечается, сотрудники в момент удара находились в укрытиях, поэтому не пострадали. Сейчас оцениваются масштабы разрушений и продолжается ликвидация последствий атаки. В компании подчеркнули, что будет полностью компенсирована оценочная стоимость отправлений, потерянных в результате вражеских атак.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Ямпольской общины Сумской области. В результате атаки погибли гражданские, также есть пострадавшие.

Как известно, в ночь на 4 июня россия атаковала Украину баллистической ракетой и 293 дронами различных типов. ПВО сбила или подавила 264 воздушные цели.

А 3 июня сообщалось, что оккупационная армия рф нанесла удар по Краматорску. Боеприпасы попали вблизи многоквартирных жилых домов, есть жертвы и раненые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.