В Украине будут производить британские артиллерийские системы L119

Британская оборонная компания BAE Systems подписала лицензионное соглашение со стратегическим оборонным партнером в Украине относительно производства артиллерийских систем L119 Light Gun на территории страны.

Об этом говорится на сайте компании.

Как отмечается, соглашение предусматривает передачу украинской стороне технической документации и необходимой поддержки для изготовления первой установки L119 с целью проведения испытаний. Партнерство также будет способствовать разработке специальной версии 105-мм легкой гаубицы L119, адаптированной к потребностям Сил обороны Украины.

L119 Light Gun – это буксируемая 105-мм артиллерийская система разработки BAE Systems, которая известна своей мобильностью, надежностью и эффективностью в различных условиях боевого применения.

В компании отметили, что соглашение является продолжением долгосрочного сотрудничества с Украиной и украинской оборонной промышленностью, направленного на развитие собственных производственных возможностей и укрепление обороноспособности государства.

В BAE Systems также сообщили о дальнейших инвестициях в артиллерийское производство в Великобритании, в частности восстановление мощностей для изготовления артиллерийских стволов калибров 105 мм и 155 мм для Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине дополнительные 3 млрд норвежских крон (примерно 280 млн долларов) для укрепления систем противовоздушной обороны. Средства направят, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.

А накануне СМИ писали о том, что Греция находится под давлением союзников из НАТО и Евросоюза из-за возможной передачи Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Киев запросил у Афин до 200 ракет PAC-2 из состава греческих запасов.

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