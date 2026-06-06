Россия ночью атаковала Украину 272 дронами различных типов: как отработала ПВО

В ночь на субботу, 6 июня, российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 272 ударных беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, среди БПЛА, которые запускали российские войска, были дроны типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль», а также дроны-имитаторы типа «Пародия». Запуск осуществлялся из направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, сил радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО ликвидировала 249 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 19 попаданий ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще на 13 локациях.

В частности, взрывы гремели в Запорожье. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города, два человека погибли.

Также сообщалось, что утром 5 июня российские войска ударили дронами по пищевому предприятию в Броварском районе Киевщины. В результате атаки погибли и пострадали люди.

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