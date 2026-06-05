Россия ударила по АЗС в Херсонской области: есть погибшая, более десяти раненых

Российские военные 5 июня ударили дроном по одной из автозаправочных станций в Чернобаевской общине в Херсонской области. На месте атаки возник пожар, погибла 35-летняя женщина.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и глава ОВА Александр Прокудин в Телеграм-каналах.

По данным спасателей, также пострадали 11 человек.

«Херсонская область: в результате удара российского БПЛА по АЗС погиб один человек, еще 11 пострадали. На месте попадания загорелись газовый модуль, здание АЗС и четыре автомобиля», – сообщают ГСЧСники.

1 июня 2026, 18:31 От Азовстали до «Паутины»: самые дерзкие операции ГУР и СБУ «Слово и дело» рассказывает о самых известных операциях ГУР и СБУ за годы полномасштабного вторжения – от авиапрорыва в Мариуполь до операции «Паутина».

Дроновый налет россиян произошел сегодня днем, когда на АЗС было много людей. По состоянию на данный момент спасатели совместно с подразделениями местной пожарной охраны ликвидировали пожар.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, среди раненых есть «тяжелые» – это мужчины 61 и 55 лет. У нескольких пострадавших диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, акубаротравмы и осколочные ранения. Один из раненых также получил травматическую ампутацию ноги. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

«Другие пострадавшие – 60-летний мужчина, а также женщины 35 и 56 лет – находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь», – добавил Прокудин.

Он уточнил, что удар пришелся именно туда, где всегда есть гражданские машины и люди, которые просто остановились в пути. По словам главы ОВА, россияне об этом прекрасно знали.

«Сегодня россияне уже дважды доказали, что их цель – исключительно террор против гражданского населения и всех, кто пытается ему помогать», – заявил Прокудин и опубликовал видео последствий удара оккупантов.

Напомним, недавно в Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции, в результате чего пострадали трое патрульных полицейских.

Также российские оккупационные войска в пятницу, 5 июня, нанесли ракетный удар по Одесской области, применив две баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. В результате обстрела пострадали 8 человек.

А утром российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. В результате удара погибли как минимум четыре человека, также есть раненые.

Кроме этого мы сообщали, что россия убила как минимум 707 украинских детей с начала полномасштабного вторжения. Получили ранения в результате войны 2548 несовершеннолетних.

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