Российские дроны атаковали пищевое предприятие на Киевщине: четверо погибших, есть раненые

Общество
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Российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. В результате удара погибли как минимум четыре человека, также есть раненые.
Фото ілюстративне getty images

Утром 5 июня российские войска нанесли удар дронами по пищевому предприятию в Броварском районе Киевской области. В результате атаки погибли как минимум четыре человека, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Как отмечается, удар пришёлся по гражданскому объекту, где в момент атаки находились сотрудники, выполнявшие свою работу. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже число жертв выросло до четырёх.

По данным из соцсетей, российские дроны попали по заводу ТМ «Яготинское» в Броварском районе.

В результате атаки на территории предприятия возник пожар в административном здании. Также зафиксировано частичное разрушение конструкций. По предварительным данным, под завалами ещё могут находиться люди. Спасатели уже деблокировали как минимум двух работников.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы: работают ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Специалисты продолжают поиск возможных пострадавших и ликвидацию последствий обстрела.

Напомним, вечером 4 июня российские войска нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья, в результате чего пострадали мирные жители.

Также вчера российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Ямпольской громады Сумской области. В результате атаки погибли гражданские, также есть пострадавшие.

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