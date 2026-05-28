«Сделаем Армению снова великой»: Трамп поддержал Пашиняна перед выборами

Президент США Дональд Трамп публично поддержал действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. Также американский лидер анонсивал новый совместный проект для Южного Кавказа.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

21 мая 2026, 08:19 В Армении накануне выборов активизировалась прокремлевская дезинформационная кампания Накануне парламентских выборов в Армении фиксируется резкий рост прокремлёвской дезинформационной активности. Сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений направлены против проевропейского курса власти.

Президент США назвал Пашиняна «великим другом и лидером», который, по его словам, делает Армению «сильной, процветающей и безопасной». Трамп заявил, что армянский премьер разделяет его видение мира и экономического развития для всего региона.

«Именно поэтому я полностью и безоговорочно поддерживаю переизбрание Никола 7 июня 2026 года», – написал Трамп.

Также он сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно посетил Армению, где обсуждал ряд важных двусторонних соглашений.

Отдельно Трамп анонсировал запуск совместной американско-армянской инициативы под названием Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) — «маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

По словам президента США, этот проект должен «трансформировать Южный Кавказ» и открыть американским энергетическим компаниям новые логистические возможности между Центральной Азией и США.

В конце своего сообщения Трамп использовал адаптированную версию своего знаменитого политического слогана, призвав «Сделать Армению снова великой».

Напомним, накануне парламентских выборов в Армении, которые запланированы на 7 июня, в стране резко активизировалась масштабная прокремлевская дезинформационная кампания. Медиапространство заполонили сотни манипулятивных сообщений и фейковых видео, направленных на дискредитацию действующей власти и изменение политических настроений избирателей.

Также сообщалось, что рф усилила давление на Армению из-за постепенного разворота Еревана в сторону Европейского Союза и подготовки к предстоящему голосованию.

В частности, Москва уже пригрозила Армении в одностороннем порядке разорвать или приостановить действие соглашений о поставках нефтепродуктов, природного газа и необработанных алмазов, если страна не откажется от курса на сближение с ЕС. А путин прямо заявил, что стремления Армении интегрироваться в Евросоюз требуют от россии «особого рассмотрения».

В то же время Армения продолжает укреплять западный вектор политики. Как известно, недавно государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в армянскую столицу совместно с министром иностранных дел Араратом Мирзояном подписал Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.