Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» и заговорил о «разводе»

Владимир путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в москве, передает российское агентство ТАСС.

18 октября 2025, 21:25 В Армении рассказали, когда страна может подать заявку на вступление в ЕС Власти Армении уже начали активную работу с Евросоюзом, в частности, углубили двусторонние отношения и сотрудничество в ключевых направлениях.

По словам путина, он неоднократно обсуждал этот вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Если армянскому народу выгодно то или иное решение – пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны учитывать некоторые обстоятельства, которые важны и для нас, и для наших партнеров», – заявил глава кремля.

Также путин сказал, что Армении следует провести референдум относительно участия в Европейском Союзе или Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, он заявил, что Еревану стоит «определиться как можно раньше» относительно участия в ЕС или ЕАЭС. По словам путина, тогда возможен путь «интеллигентного развода».

При этом он предупредил о возможных последствиях в случае другого развития событий, проведя параллель с Украиной.

«Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», – сказал путин и подчеркнул, что все это впоследствии привело к «госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям».

Напомним, в январе 2025 года правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский Союз.

В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон об официальном запуске процедуры вступления.

В октябре в Армении заявили, что страна уже активно работает с Евросоюзом и готовится к подаче заявки на вступление в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.