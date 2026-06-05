Россияне атаковали Одесчину баллистикой с кассетными боеголовками, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в пятницу, 5 июня, нанесли ракетный удар по Одесской области, применив две баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. В результате обстрела пострадали 8 человек.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он рассказал, что под вражеский обстрел попал объект инфраструктуры, играющий важную роль в обеспечении критически необходимой логистики региона.

В результате атаки ранения получили восемь работников дорожной отрасли. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Всем пострадавшим оказывается помощь. Идет ликвидация последствий ударов. На местах работают все профильные службы», – написал Кулеба.

Напомним, утром российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. В результате удара погибли как минимум четыре человека, также есть раненые.

Стоит также отметить, что в целом в ночь на 5 июня российские войска применили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 216 беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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