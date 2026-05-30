Россия ночью атаковала Украину крылатыми ракетами и 290 дронами: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 28 мая атаковали Украину баллистической и крылатыми ракетами, а также 290 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью враг атаковал баллистической ракетой «Искандер-М» из Брянской области, шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской области, а также 290 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в рф и Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 дронов на севере, юге, в центре и на востоке Украины.

В то же время, зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА на семи локациях, а также падение обломков еще на десяти.

Кроме того, отмечается, что две ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

Как известно, российские войска в ночь на 29 мая атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 232 ударными беспилотниками различных видов.

Напомним, сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек и еще один получил ранения.

