Россия ночью атаковала Украину почти 200 беспилотниками: как отработала ПВО

Национальная безопасность
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В ночь на 3 июня россия атаковала Украину 198 ударными беспилотниками различных типов. Украинская ПВО уничтожила или подавила 189 воздушных целей.
Фото Повітряні Сили

Российские войска в ночь на 3 июня выпустили по Украине 198 ударных дронов различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, с 18:00 2 июня противник атаковал 198 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 189 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

«Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях», – добавили в ПС.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска осуществили комбинированную атаку на города Украины.. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли семь человек, ещё по меньшей мере 90 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

А в Днепре в результате российской атаки в ночь на 2 июня погибли 16 человек, среди них – маленький ребёнок. Также известно о 42 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

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