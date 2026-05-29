Россия ночью атаковала Запорожье, повреждены многоэтажки и есть раненые

В ночь на 29 мая российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждены многоэтажные дома, также известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, под удар попал Александровский район Запорожья. Там в результате атаки повреждены 4 многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения. Без газоснабжения временно остался один подъезд жилого дома.

В результате атаки пострадали два человека. Осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.

На месте удара работают экстренные службы. Последствия уточняются.

Напомним, российские оккупационные войска в течение четверга, 28 мая, почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область, в результате чего 12 человек получили ранения, половина из них — дети.

А в среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.