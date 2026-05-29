Россия ночью атаковала Запорожье, повреждены многоэтажки и есть раненые

В ночь на 29 мая российские войска нанесли удар по Запорожью. Повреждены четыре многоквартирных дома, ранения получили две женщины.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, под удар попал Александровский район Запорожья. Там в результате атаки повреждены 4 многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения. Без газоснабжения временно остался один подъезд жилого дома.

В результате атаки пострадали два человека. Осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.

На месте удара работают экстренные службы. Последствия уточняются.

Напомним, российские оккупационные войска в течение четверга, 28 мая, почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область, в результате чего 12 человек получили ранения, половина из них — дети.

А в среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

