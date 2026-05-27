В Одесском районе возросло количество пострадавших в результате атаки рф, среди них – дети

В Одесском районе до 11 человек увеличилось количество пострадавших в результате попадания вражеского дрона в торговый центр, среди них – двое детей.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГСЧС.

«К сожалению, количество пострадавших в результате вражеской атаки по Одесскому району увеличилось до 11. Из них 8 госпитализированы. Среди пострадавших шестеро мужчин, трое женщин и двое детей в возрасте 11 и 12 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших зафиксированы осколочные ранения, ожоги, акутравмы, ранения конечностей, черепно-мозговые травмы, а также острые стрессовые реакции. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

При этом состояние троих раненых врачи оценивают как тяжелое.

В результате вражеского удара повреждены зоомагазин, отделение «Новой почты», магазин с алкогольными напитками и легковые автомобили. На месте возник масштабный пожар площадью 1700 кв.м.

Как известно, ранее сообщалось, что в результате атаки в среду, 27 мая, пострадали по меньшей мере восемь человек.

Напомним, утром 27 мая военные россии нанесли удар по двум фермерским предприятиям на Черниговщине. Одна из работниц фермы погибла на месте, также есть пострадавший.

Также как известно, ночью россияне применили против Украины 163 ударных дрона различных типов. Большая часть воздушных целей была уничтожена силами ПВО.

