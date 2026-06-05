Силы ПВО в течение ночи сбили почти 200 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 5 июня атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области, а также 216 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – временно оккупированная территория АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 198 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Напомним, вечером 4 июня российские войска нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья, в результате чего пострадали мирные жители.

Также вчера российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Ямпольской громады Сумской области. В результате атаки погибли гражданские, также есть пострадавшие.

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