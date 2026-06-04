Россия ночью атаковала Украину баллистикой и почти 300 дронами: сколько целей сбила ПВО

Российские войска в ночь на 4 июня атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 293 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской обл. – рф, 293 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас», барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 264 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Напомним, оккупационная армия России в среду, 3 июня, нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области. Боеприпасы попали вблизи многоквартирных жилых домов, есть жертвы и раненые.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска дважды атаковали Днепровский район Днепропетровщины, в результате чего пострадали гражданские.

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