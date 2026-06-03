Российская армия нанесла серию ударов по Днепропетровщине, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска в среду, 3 июня, дважды атаковали Днепровский район Днепропетровщины, в результате чего пострадали гражданские.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.

В результате первого удара ранения получили два человека — 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже враг нанес повторный удар по тому же району. Ганжа рассказал, что медицинская помощь понадобилась уже шести людям. Пятеро пострадавших были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ходе атак в районе возникли пожары на складских помещениях одной из торговых сетей.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Днепре в результате российской атаки 2 июня погибли 16 человек, среди них – маленький ребенок. Также известно о 42 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

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