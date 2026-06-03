Оккупанты атаковали Краматорск, есть жертвы и раненые

Национальная безопасность
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Оккупационная армия рф нанесла удар по Краматорску. Боеприпасы попали вблизи многоквартирных жилых домов, есть жертвы и раненые.
Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Оккупационная армия россии в среду, 3 июня, нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области. Боеприпасы попали вблизи многоквартирных жилых домов, есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, в результате атаки погибли трое гражданских. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время идет установка окончательных последствий обстрела, а также типа вооружения, которое применил враг.

«При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 июня россия атаковала Украину 198 ударными беспилотниками различных типов. Украинская ПВО уничтожила или подавила 189 воздушных целей.

Также сообщалось, российские оккупационные войска дважды атаковали Днепровский район Днепропетровщины, в результате чего пострадали гражданские.

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