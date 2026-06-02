Оккупанты снова ударили дроном по жилому дому в Днепре

Российские оккупационные войска снова атаковали Днепр. В результате удара дрона по жилой застройке пострадали двое детей.
Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Днепр. В результате удара дрона по жилой застройке, пострадали дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По данным местных властей, ранение получила 8-летняя девочка. В данный момент ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, позже Ганжа написал, что в результате атаки пострадал ее брат.

Глава ОВА отметил, что в результате удара дрона был поврежден многоэтажный дом, а также опубликовал видео и фото последствий обстрела.

Напомним, в ночь на 2 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели.

В Днепре в результате ночной атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Погибли 12 человек, в том числе дети.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на обстрел рф и назвал два условия, которые остановят эти удары.

