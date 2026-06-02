Массированная атака рф на Киев: в больнице скончался один из пострадавших

Общество
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В Киеве в результате ночного российского обстрела 2 июня количество погибших возросло уже до семи человек.
фото: ГСЧС

Число погибших в результате массированной российской атаки сегодня ночью, 2 июня, возросло до семи человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как отмечается, по состоянию на вечер вторника в больнице скончался еще один из раненых в результате российского массированного удара по столице, на данный момент известно о 89 пострадавших.

Мэр уточнил, что таким образом в столице уже погибли семь человек. По его словам, среди пострадавших трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет. По данным местных властей, сейчас более 50 раненых находятся в больницах.

В то же время в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что россияне во время удара ночью 2 июня по Киеву и Днепру запустили более 70 ракет и более 650 дронов, в результате чего пострадали около 130 человек, а 22 – погибли.

«К сожалению, уровень поставок для нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. 130 человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, двое детей среди них. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли шесть человек. Повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Также число пострадавших и погибших возросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.

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