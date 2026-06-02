В Днепре до 12 возросло количество погибших в результате российской атаки

В Днепре количество погибших в результате ночной российской атаки возросло до 12 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, из-под завалов дома извлекли тело еще одного человека. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в ночь на 2 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели.

В Днепре в результате ночной атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Ранее количество жертв уже возросло до 11 человек. Из-под завалов четырехэтажного дома извлекли тело маленького ребенка, женщины и 8-летнего мальчика.

А основной удар пришелся на Киев. В столице разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, еще не менее 66 пострадали.

