США поразил ракетой танкер, направлявшийся в Иран: Тегеран заявил об ответных ударах

Американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie, который направлялся к острову Харк. В то же время, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.

Об этом сообщают CNN, Clash Report и Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

1 июня 2026, 10:39 Президент Ирана подал в отставку, заявив о полном контроле КСИР над властью – СМИ Президент Ирана Масуд Пезешкиан подал заявление об отставке, заявив о фактическом отстранении правительства от принятия ключевых решений и усилении контроля со стороны силовых структур КСИР.

«Центральное командование обеспечило соблюдение блокады Ирана, предприняв 2 июня меры против танкера Lexie, шедшего под флагом Ботсваны в международных водах в направлении иранского острова Харк», – говорится в сообщении.

Как отмечается, экипаж проигнорировал предупреждения и не выполнил приказы США о введении блокады судов, направляющихся в иранские порты и из них, после чего американские войска нанесли удар.

«В итоге американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана», – говорится в заявлении CENTCOM.

CNN отмечает, что аналогичным образом войска США вывели из строя судно, которое тоже направлялось в Иран на прошлых выходных. При этом в CENTCOM добавили, что всего с начала морской блокады Ирана ВС США вывели из строя шесть коммерческих судов, а 122 судна-нарушителя были перенаправлены.

В то же время, по данным СМИ, в иранском КСИР сообщили, что якобы нанесли удар по штабу Пятого флота ВМС США и американской авиабазе в регионе с помощью ракет и дронов.

Указывается, что это был ответ на американские удары по вышке связи КСИР на острове Кешм. Также Тегеран подтвердил, что США нанесли удар по иранскому танкеру вблизи Ормузского пролива, поэтому в ответ корабль КСИР нанес удар по судну «Паная», предупредив, что дальнейшее вмешательство в Ормузском проливе «повлечет за собой более серьезные последствия».

Как сообщается, войска Кувейта заявили, что система ПВО перехватывает вражеские ракетные и беспилотные атаки, а КСИР подчеркнул, что три ракеты якобы попали по «вражеским базам» на территории государства.

Стоит отметить, недавно СМИ сообщали, что иранские удары повредили 20 военных объектов США с начала войны. В частности, Иран нанес ракетный удар по кувейтской авиабазе, в результате которого ранения получили несколько американских военных.

Напомним, 1 июня Иран приостановил переговоры со Соединенными Штатами Америки и объявил о полной блокировке Ормузского пролива, ссылаясь на военные действия Израиля в Ливане.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан подал официальное письмо об отставке в Офис верховного лидера страны, заявив, что высшие органы власти фактически отстранили правительство от принятия ключевых решений.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект договоренностей с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.