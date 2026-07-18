Ночная атака дронов охватила несколько регионов россии: появились первые подробности

В ночь на 18 июля в нескольких регионах россии сообщили об атаке беспилотников. Взрывы гремели, в частности, в Тамбовской области, а также во Владимирской и Тверской областях.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы, а также российское издание ASTRA.

Сообщается, что несколько регионов россии снова оказались под ударом дронов. Известно, что взрывы слышали в Тамбовской, Тверской, а также Владимирской областях.

По данным российских Telegram-каналов, одной из целей атаки стал Котовск Тамбовской области. После серии взрывов там возник масштабный пожар. В сети обнародовали многочисленные видео работы российской ПВО и возгорания промышленного объекта.

Позже OSINT-аналитик российского издания ASTRA, проанализировав видео очевидцев, установил, что очаг пожара расположен на территории Индустриального парка «Котовск».

По данным российского государственного агентства ТАСС, именно там в 2025 году начал работать логистический комплекс Wildberries & Russ. На основании этого ASTRA предполагает, что в результате атаки загорелся сортировочный центр компании.

В то же время Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что после взрывов на территории логистического центру проводили эвакуацию. Также сообщается о повреждении автомобилей. По версии канала, пожар мог возникнуть после работы российской противовоздушной обороны.

Кроме того, Exilenova+ опубликовал видео якобы с территории логистического центра во время взрывов и заявил о погибших и раненых. По состоянию на момент публикации официальные власти рф эти сообщения не подтверждали.

Также российские паблики сообщали о взрывах во Владимирской и Тверской областях. Во Владимире, по словам местных жителей, прозвучало по меньшей мере два взрыва, а в Твери также сообщали о работе ПВО.

Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили стратегический бомбардировщик российской федерации Ту-95 на военном аэродроме «Энгельс».

Также сообщалось, что бойцы 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» поразили в ночь на 17 июля еще 12 судов «теневого флота» российской федерации в Черном море.

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