«Искандеры», «Ониксы», Х-59/69 и 90 дронов: в ВС рассказали, чем россия атаковала Украину ночью

В ночь на 18 июля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, противокорабельными ракетами Оникс, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 90 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 17 июля враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, двумя противокорабельными ракетами Оникс с ТОТ АР Крым, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства ТОТ АР Крым и 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основной удар российских войск пришелся по Одесской области.

Противовоздушной обороной были сбиты или подавлены одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания ракет и 19 ударных БпЛА в 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

А утром 17 июля россияне ударили дронами по Николаеву – в результате попадания «Шахеда» в гражданские суда погибли два человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.