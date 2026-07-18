Президент подтвердил удары ВСУ по логистическим объектам в двух регионах рф

Президент Владимир Зеленский подтвердил удары украинских сил по военно-логистическим объектам на территории россии, а также по целям на временно оккупированных территориях и в акваториях Черного и Азовского морей.

Соответствующий пост появился на странице главы государства в соцсетях.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Сегодня наши дальнобойные санкции сработали по трем направлениям на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта», – сообщил Зеленский.

Президент отметил, что эти объекты использовались россией для поставок подсанкционных комплектующих, необходимых для производства ударных беспилотников и навигационного оборудования. Также был поражен нефтяной объект.

Кроме этого, президент заявил о работе украинских сил по целям в акваториях Азовского и Черного морей, а также во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске вспыхнула нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.

Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах в Тамбовской, Владимирской и Тверской областях россии.

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