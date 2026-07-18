Бывший министр экономики присоединится к команде ОП: чем будет заниматься

Политика
Читати українською
Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший министр экономики Алексей Соболев переходит в Офис президента. Он будет отвечать за экономическое направление, поддержку украинского бизнеса и взаимодействие между государством и предпринимателями.
фото: Zelenskiy_official

Бывший министр экономики Алексей Соболев продолжит работу в команде Офиса президента. Он будет отвечать за экономическое направление и взаимодействие государства с бизнесом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Рада утвердила новый состав правительства КорецкогоВерховная Рада поддержала назначение новых министров в правительство во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

По словам главы государства, вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком они определили ключевые задачи для Соболева на новой должности.

Президент отметил, что одним из главных приоритетов станет поддержка украинских производителей и скорейшая реализация договоренностей с международными партнерами на всех уровнях государственной власти.

Кроме того, экс-министр будет заниматься вопросами экономической политики, взаимодействием с правительством и Верховной Радой, а также отвечать за постоянную коммуникацию между государственными институтами и представителями бизнеса в рамках форматов, действующих при Офисе президента.

Напомним, 14 июля после голосования Верховной Рады за отставку премьер-министра Юлии Свириденко все предыдущее правительство автоматически потеряло свои полномочия.

Уже 16 июля Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Во время правительственных изменений Министерство экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства разделили на два отдельных ведомства. Новым министром экономики стал Александр Кравченко, который сменил на этой должности Алексея Соболева, возглавлявшего министерство с ноября 2025 года.

Также сообщалось о ряде других кадровых изменений. В частности, Службу безопасности Украины временно возглавит Александр Поклад, бывший министр МВД Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тем временем Тарас Качка будет представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе, а должность министра обороны временно займет Евгений Хмара, тогда как исполнять обязанности министра иностранных дел будет Андрей Сибига.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Офис президента Правительство Минэкономики
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украинские удары по российским НПЗ повлияли на мировые цены на дизель – Axios
Бывший министр экономики присоединится к команде ОП: чем будет заниматься
Рф атаковала иностранное гражданское судно в Одесской области: возник пожар, есть пострадавшие
«Резерв+» четыре дня может работать с перебоями: что нужно знать
Тысячи украинцев в Киеве и городах Украины снова вышли на акции из-за отставки министра обороны
итогиКабмин назначил временных глав Минобороны и МИД, а СБУ уничтожила вражеский Ту-95. Главное за день
Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ
Покушение на Ермолаева: СБУ возобновила видеозапись с моментом взрыва
Зеленский назначил «Флеша» своим советником по технологическим направлениям обороны
Войска рф нанесли удар по Харькову: погиб мужчина, среди пострадавших есть дети
Больше новостей