Почти 3 тысячи смертей за неделю: Франция подсчитала последствия рекордной жары

Во французском регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж, во время мощной волны жары в конце июня умерли почти 3 тысячи человек. Это более чем вдвое превышает ожидаемый уровень смертности.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные Национального агентства общественного здравоохранения Франции.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

По информации ведомства, в период с 22 по 28 июня в Иль-де-Франс зафиксировали очень высокую избыточную смертность. За неделю в регионе умерли около 3 тысяч человек, что на 122% больше, чем ожидалось при обычных условиях.

Специалисты отмечают, что это пока самая точная оценка последствий июньской волны жары для населения Парижского региона. По интенсивности она превзошла даже рекордную жару 2003 года, которая до недавнего времени считалась самой смертоносной в современной истории Франции.

В начале июля Национальное агентство общественного здравоохранения Франции предварительно оценивало избыточную смертность во время жары в более чем 2 тысячи случаев по всей стране. Тогда сообщалось о росте смертности примерно на 30% во Франции в целом и более чем на 62% в Иль-де-Франс. Однако те расчеты основывались только на электронных свидетельствах о смерти.

Французские медики объясняют, что влияние экстремально высоких температур не всегда проявляется мгновенно. Кроме случаев теплового удара или обезвоживания, жара может обострять хронические заболевания, а ее последствия нередко становятся заметными лишь через несколько дней.

Напомним, из-за экстремальных температурных показателей французское правительство ввело чрезвычайный план Orsec, который обычно задействуют только во время масштабных природных катастроф. Аномальная жара фиксируется в Европе еще с мая, а июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Только за последнюю неделю июня во Франции зарегистрировали 2025 смертей.

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