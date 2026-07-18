Под Москвой после атаки дронов горит нефтебаза

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске загорелась нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
Об этом сообщают российские СМИ.
По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице силы ПВО якобы сбили 55 дронов. В то же время в разных частях области зафиксированы пожары и разрушения.
Утром 18 июля очевидцы писали в соцсетях о пожаре и взрывах в Ногинске Московской области. OSINT-аналитикам удалось выяснить, что под удар попала нефтебаза «Ногинская».
Предприятие используется для хранения, перевалки и отгрузки светлых нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного топлива и керосина. На объекте расположены 24 резервуара общим объемом 11,5 тыс. кубометров. Она является важным логистическим узлом для топливных компаний Московского региона.
Кроме того, в Московской области загорелся логистический комплекс Wildberries, расположенный в Электростали. Он считается одним из крупнейших объектов компании в регионе. В результате ударов дронов на комплексе вспыхнул масштабный пожар, кадрами которого делятся местные жители.
Напомним, в ночь на 18 июля в нескольких регионах россии сообщили об атаке беспилотников. Взрывы звучали, в частности, в Тамбовской области, а также во Владимирской и Тверской областях.
Также накануне мы писали о том, что украинские удары беспилотниками по российским НПЗ все сильнее влияют не только на экономику рф, но и на мировой топливный рынок. Из-за перебоев с производством россия запретила экспорт дизельного топлива, что привело к росту цен в разных странах.
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