Туск приветствовал решение Зеленского по поводу украинско-польских отношений

Премьер-министр Польши Дональд Туск поприветствовал заявления и решения президента Украины Владимира Зеленского относительно развития украинско-польских отношений.

Соответствующий пост появился на странице польского премьера в соцсети Х.

10 июля 2026, 12:28 Прагматичный диалог или зеркальная стратегия: украинцы ответили, какой должна быть политика Киева в отношении Варшавы Более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров. 36 процентов населения выступают за разделение исторического прошлого и реальной политики через жесткие переговоры.

Туск подчеркнул, что сотрудничество между странами должно основываться на взаимном уважении и правде.

«С удовлетворением и надеждой принимаю слова и решения Владимира Зеленского относительно отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде. Мы готовы к серьезному и дружественному диалогу по вопросам, которые сегодня нас объединяют, а также тем, которые нас разделяют», – написал Туск.

Премьер Польши отметил, что Варшава открыта к обсуждению как общих интересов, так и сложных исторических и политических вопросов между странами.

Напомним, накануне Зеленский провел совещание, посвященное украинско-польским отношениям. По его итогам было принято несколько решений, направленных на развитие диалога и урегулирование исторических вопросов. В частности, принято решение об открытии всех архивов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, которые касаются Волынской трагедии.

Также ранее «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение президента Польши Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Кроме того, стало известно, что более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров.

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