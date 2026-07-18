Франция вызвала российского дипломата из-за кибератак рф

Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах посольства рф из-за кибератак, которые осуществлялись российскими структурами против Франции и ее европейских партнеров.

Соответствующее заявление появилось на сайте французского ведомства.

13 мая 2026, 07:56 Россия вербует онлайн агентов для убийств и диверсий в Европе Россия все чаще привлекает организованную преступность и «одноразовых» онлайн-агентов для диверсий и целевых убийств в Европе, используя их в рамках гибридных операций.

Как отмечается, российского дипломата вызвали 17 июля во французское внешнеполитическое ведомство. Встречу провел директор департамента континентальной Европы.

«Вызов российского дипломата был направлен на самое решительное осуждение киберактивности рф против Франции, в частности операций, которые, по оценке французской стороны, осуществляет 16-й центр ФСБ», – говорится в заявлении.

Во французском МИД подчеркнули, что эти действия также были направлены против ряда европейских партнеров Франции и являются «неприемлемыми и недостойными государства – постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Российской стороне сообщили, что Франция вместе с союзниками и в рамках международного права готова использовать все доступные инструменты для предотвращения, сдерживания и реагирования на дестабилизирующие действия, направленные против нее.

Напомним, недавно сообщалось, что россия все чаще привлекает организованную преступность и случайных исполнителей, которых вербуют онлайн, для проведения диверсий и убийств в Европе.

Также ранее правоохранители раскрыли международную сеть, которая готовила заказные убийства и диверсии в странах ЕС в интересах спецслужб рф.

А в начале апреля украинские и западные спецслужбы раскрыли масштабную кибероперацию россии, которая вела разведывательную деятельность, шпионя за гражданами ЕС, США и Украины через «взломанные» Wi-Fi-роутеры.

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