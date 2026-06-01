Иран приостанавливает мирные переговоры со США – СМИ

Иран приостановил переговоры с Соединенными Штатами Америки и объявил о полной блокировке Ормузского пролива, ссылаясь на военные действия Израиля в Ливане.

Об этом сообщают иностранные СМИ Tasnim и ClashReport.

Иран объявил, что приостанавливает непрямой обмен сообщениями со США в рамках мирных переговоров из-за активизации военных действий со стороны Израиля в секторе Газа и Ливане.

«Тегеран настаивает, что переговоры не возобновятся, пока Израиль не прекратит операции и не выведет свои войска с оккупированных территорий в Ливане. Иранские официальные лица также заявляют, что Иран и связанные с ним группировки рассматривают возможность усиления давления, в частности возможное перекрытие ключевых морских путей, таких как Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив», – говорится в сообщении Clash Report.

Тем временем агентство Tasnim заявило:

«Пока мнение Ирана по этому вопросу не будет учтено, переговоров не будет».

Там подчеркнули, что перемирие в Ливане было предусловием перемирия между Тегераном и Вашингтоном. А потому оставляют за собой право реагировать и «открывать новые фронты» – блокировать Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в своей соцсети Х, что перемирие между Ираном и США однозначно является перемирием на всех фронтах, в том числе в Ливане.

«Его нарушение на одном фронте является нарушением перемирия на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения», – подчеркнул он.

Напомним, 1 июня израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продвинулись глубже на территорию страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «решающим этапом» военной операции против группировки «Хезболла».

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан подал официальное письмо об отставке в Офис верховного лидера страны, заявив, что высшие органы власти фактически отстранили правительство от принятия ключевых решений.

К тому же 1 июня цены на нефть выросли более чем на 2% после того, как США и Иран обменялись ударами, а Израиль приказал войскам продвинуться глубже на территорию Ливана в рамках противостояния с группировкой «Хезболла», которую поддерживает Тегеран.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект договоренностей с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку.

