Президент Ирана подал в отставку, заявив о полном контроле КСИР над властью – СМИ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подал официальное письмо об отставке в Офис верховного лидера страны, заявив, что высшие органы власти фактически отстранили правительство от принятия ключевых решений.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В письме, направленном в воскресенье, Пезешкиан подчеркнул, что президент и правительство «эффективно исключены» из процессов принятия важных государственных решений. По его словам, образовавшийся вакуум позволил жёстким группировкам в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) взять под контроль ключевые сферы управления.

Президент заявил, что в таких условиях он не имеет возможности выполнять свои обязанности и реализовывать законные полномочия, поэтому просит немедленно освободить его от должности.

Пока неизвестно, будет ли отставка принята, в частности со стороны влиятельных структур, связанных с верховным лидером Ирана. В то же время содержание письма, по данным источников, свидетельствует о беспрецедентном расколе на высшем уровне власти.

Сообщения об отставке появились на фоне многомесячного обострения напряжённости между гражданским правительством и силовыми структурами Ирана. Ранее СМИ уже сообщали, что КСИР постепенно ограничивает президентские полномочия и берёт под контроль ключевые части государственного управления.

Напомним, недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал приказ о восстановлении доступа к глобальному интернету после почти 90-дневного масштабного отключения на фоне операции США.

Как известно, интернет в Иране начали блокировать ещё в январе на фоне масштабных антиправительственных протестов по всей стране.

Также накануне США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, предусматривающий продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект договорённостей с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку.

