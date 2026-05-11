Украина и США обсудили формат встреч на уровне лидеров стран для завершения войны – Зеленский

Украина обсудила с Соединенными Штатами возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров стран для завершения войны с российской федерацией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале после отчета секретаря СНБО Рустема Умерова.

«Продолжаем фактически ежедневно быть в коммуникации с представителями Соединенных Штатов. Сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны», – написал президент.

Кроме этого, он заверил, что Америка остается в дипломатии и выступает посредником в вопросе обмене пленными.

Кроме этого, он заверил, что Америка остается в дипломатии и выступает посредником в вопросе обмене пленными. В настоящее время продолжаются контакты по согласованию конфигурации обмена.

«Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности», – добавил украинский лидер.

Также он отметил, что Умеров контактировал с десятками стран по поводу Drone Deals. В настоящее время уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу.

«Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям – необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты», – сообщил президент.

Также Зеленский анонсировал новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира.

«Готовим новости – позитивные для Украины», – подытожил он.

Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО Рустем Умеров договорился с представителями Дональда Трампа в США активизировать мирные переговоры.

Накануне президент Украины Зеленский анонсировал визит представителей США в Киев. Он заявил, что Киев ожидает принять представителей Трампа уже в начале лета.

Вместе с этим, 10 мая Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидает активного участия США в обеспечении выполнения договоренностей.

Тем временем у путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров со США и Украиной из-за отказа Киева вывести войска из Донбасса. Так, уже второй раз за неделю помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры о прекращении огня не будут продвигаться без вывода украинских войск из Донбасса.

