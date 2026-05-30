Оккупанты утром атаковали инфраструктуру Запорожья и области, погиб человек

Сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек и еще один получил ранения.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, россияне атаковали промышленную инфраструктуру областного центра. Были повреждены здания предприятий, а также жилые дома, расположенные рядом.

Руководитель ОВА уточнил, что пострадал 40-летний мужчина, его состояние оценивают как тяжелое. Впоследствии стало известно, что количество раненых в результате утреннего обстрела увеличилось до двух человек.

«Россияне продолжают атаковать область. В результате удара еще один человек получил ранения», - говорится в заявлении.

Позже он сообщил, что скончался один из пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

Также, по данным Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 911 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 96 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Как известно, в ночь на 29 мая российские войска нанесли удар по Запорожью. Повреждены четыре многоквартирных дома, ранения получили две женщины.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку россией нового массированного ракетного удара по территории Украины.

