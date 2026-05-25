Россияне нанесли новый авиаудар по центру Краматорска, более 10 пострадавших

Российские военные в понедельник вечером, 25 мая, нанесли уже третий удар по Краматорску. Под обстрелом оказался центр города, в результате чего уже известно о 12 раненых.
В понедельник вечером, 25 мая, российские войска нанесли новый авиаудар по центру Краматорска, в результате атаки ранения получили 12 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Согласно словам мэра, сегодня около 17:52 российские войска сбросили на город две авиабомбы ФАБ-250. Гончаренко отметил, что это уже третий массированный обстрел Краматорска за текущие сутки.

Как отмечается, управляемые авиабомбы попали вблизи жилых многоэтажек в центре города. Окончательные последствия атаки устанавливаются.

При этом, по данным Филашкина, по состоянию на 22:00 количество пострадавших в Краматорске возросло до 12 человек, среди которых – 8-летний мальчик.

Как известно, сегодня утром, 25 мая, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Краматорску и поселку Ясногорка Донецкой области. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по Дергачам Харьковской области увеличилось до 23 человек.

Также количество пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до десяти. Четыре человека госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

