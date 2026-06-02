Вступление Украины в ЕС: Мерц призвал Мадьяра не блокировать переговоры из-за двусторонних вопросов

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не связывать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз с нерешенными двусторонними вопросами между Киевом и Будапештом.

Заявление немецкого политика прозвучало во время совместной пресс-конференции в берлине, сообщает Укринформ.

13 апреля 2026, 17:03

По словам Мерца, в ЕС осознают обеспокоенность венгерской стороны по поводу прав венгерского меньшинства в Украине.

«Но это не должно вредить европейской поддержке Украины и мешать достижению цели – формально открыть переговоры о вступлении с Украиной уже с первого раздела», – сказал он.

Канцлер ФРГ также указал на необходимость сохранения единства Европы на фоне продолжающейся российской агрессии.

«Угроза со стороны россии и война против Украины фундаментально ставят нас всех перед вызовом. Важно, чтобы мы здесь тесно сплотились, и если Венгрия снова четко станет на сторону этой Европы, то это укрепит нас всех, укрепит дело свободы и мира», – добавил Мерц.

Напомним, недавно Петер Мадьяр заявил, что Будапешт поддержит открытие переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС только после выполнения Киевом 11 требований по правам венгерского национального меньшинства.

Он также сказал, что новое правительство Венгрии не намерено поставлять оружие или какую-либо военную технику украинской армии.

