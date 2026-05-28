Мадьяр заявил, что правительство Венгрии не будет посылать оружие в Украину

Новое правительство Венгрии не намерено поставлять оружие или какую-либо военную технику украинской армии, заявил Мадьяр.
Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

По словам Мадьяра, в ходе переговоров стороны обсудили роль Венгрии в Альянсе, участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово, а также подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре.

«Я сказал господину генеральному секретарю, что Венгрия не будет посылать ни оружие, ни боевые средства в российско-украинскую войну», – заявил он.

Также Мадьяр сообщил, что Рютте проинформировал его о подготовке к саммиту НАТО, который должен состояться 7-8 июля в Анкаре, и ситуации вокруг конфликта в Ормузском проливе.

Напомним, накануне новый премьер Венгрии заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна лишь при условии прогресса в урегулировании вопроса венгерского меньшинства в Закарпатье.

Также сообщалось, что недавно правительство Венгрии приняло решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

