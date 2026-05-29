Мадьяр ответил, когда Венгрия разблокирует кластеры для вступления Украины в ЕС

Премьер Венгрии заявил, что Будапешт поддержит открытие кластеров для вступления Украины в ЕС после выполнения Киевом требований по правам венгров.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт поддержит открытие переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС только после выполнения Киевом 11 требований по правам венгерского национального меньшинства.

Заявление политика приводит Европейская правда.

Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборах

По его словам, речь идет о пакете требований, который касается образовательных, языковых и культурных прав, и который, как утверждает венгерская сторона, Украина уже получала раньше.

Мадьяр подчеркнул, что для Венгрии принципиально гарантирование возможности венграм в Украине, которых он оценил примерно в 100 тысяч человек.

«На самом деле, самое важное для нас – это то, что мы хотим получить гарантию, что венгры, проживающие в Украине в количестве сто тысяч человек, снова смогут пользоваться своим родным языком...в школе, в культурной сфере, в администрации», – рассказал он.

По словам венгерского премьера, этот вопрос является ключевым для позиции Будапешта касательно евроинтеграции Украины.

«Мы находимся в техническом контакте с украинской стороной. И я действительно надеюсь, что мы сможем в скором времени закрыть это предложение из 11 пунктов», - заявил он.

Напомним, накануне новый премьер Венгрии заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна лишь при условии прогресса в урегулировании вопроса венгерского меньшинства в Закарпатье.

Мадьяр также сообщил, что новое правительство Венгрии не намерено поставлять оружие или какую-либо военную технику украинской армии.

