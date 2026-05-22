«Нам нужно мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности для Украины» – Мадьяр

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр предложил разработать для Украины мирное соглашение, которое будет включать реальные гарантии безопасности, и заявил, что Будапештский меморандум не выполнил свою функцию.

Об этом премьер-министр Венгрии заявил в интервью для программы Zeit im Bild.

Говоря о войне в Украине, политик сказал, что десятки тысяч людей ежемесячно гибнут с обеих сторон, при этом линия фронта достаточно стабильна, поэтому «на самом деле нет смысла продолжать эту войну».

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет полное право отстаивать собственную территориальную целостность, независимость и суверенитет.

«Вы знаете, что территориальная целостность Украины была гарантирована в 1994 году Будапештским меморандумом. Проблема в том, что международная арена на самом деле не выполнила свою работу и не гарантировала целостность и независимость Украины. Поэтому теперь нам нужно мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности», – отметил Петер Мадьяр.

Политик заметил, что это критически важно для Украины, иначе «просто нет смысла подписывать такое соглашение».

Премьер-министр Венгрии заверил, что Будапешт приложит максимальные усилия для содействия прекращению огня и дальнейшему дипломатическому урегулированию ситуации. Однако он отметил, что финальное содержание договоренностей, а также сроки их подписания не зависят от венгерской стороны.

«Мы сделаем все возможное, конечно. Но это не зависит от Венгрии, каким будет содержание такого соглашения и как, и когда стороны будут готовы его подписать», – добавил Мадьяр.

Вместе с этим премьер-министр Венгрии заявил, что не планирует отправку венгерских военнослужащих в Украину даже для участия в предполагаемых миротворческих миссиях.

