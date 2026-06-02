На юге Италии произошло землетрясение, толчки ощущались в нескольких регионах

У побережья Калабрии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались почти во всех регионах юга Италии – от Неаполя до Сицилии. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Фото getty images

Об этом сообщает ANSA.

Как отмечается, землетрясение произошло после полуночи 2 июня. По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине около 250 км в Тирренском море, у побережья провинции Козенца.

Толчки ощутили жители не только Калабрии, но и Неаполя и отдельных населённых пунктов Везувианской зоны, в частности Портичи. Также колебания фиксировались в регионах Базиликата, Апулия и на Сицилии.

В нескольких городах люди выходили на улицы и обращались в службу гражданской защиты и к пожарным, в основном за информацией о ситуации. Оперативные службы региона начали контактировать с мэриями населённых пунктов, ближайших к эпицентру, в частности Ламеция-Терме и Амантéа. По предварительным данным, никаких сообщений о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступало.

Напомним, в апреле у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего власти объявили предупреждение о цунами и призвали жителей прибрежных районов покинуть опасные зоны.

А в марте ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 балла сотрясло северные провинции Турции.

