Ночной удар по Днепру: под завалами нашли еще 2 погибших

В городе Днепр снова выросло количество жертв ночной атаки войск российской федерации. В результате удара оккупантов по состоянию на вечер погибли уже 16 человек, 42 – ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

Как отмечается, из-под завалов дома спасатели достали тела еще двух женщин и мужчины. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

«16 погибших, 42 раненых. В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты. Среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь», – сообщил глава ОВА.

Тем временем власти города объявили 3 июня в Днепре днем траура по погибшим. Соответствующий указ обнародовал мэр города Борис Филатов.

Напомним, в ночь на 2 июня россия совершила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели.

В Днепре в результате ночной атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Ранее количество жертв уже увеличилось до 12 человек. Из-под завалов четырехэтажного дома достали тело маленького ребенка, двух женщин и 8-летнего мальчика.

А основной удар пришелся на Киев. В столице разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, еще 79 – понадобилась помощь. Повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура.

Тем временем россия повторно атаковала Днепр, но уже ударным дроном. В результате атаки два человека пострадали. Квартира, в которую попал БПЛА, выгорела дотла. Однако владелец в это время находился не дома.

